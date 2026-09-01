Apéro concert avec Smiling Faces Baba Yaga Chantelle

Informations pratiques

Chantelle

Apéro concert avec Smiling Faces

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Smiling Faces vous propose un Blues Rock Jam entre reprises de Johnny Cash et JJ Cale et compositions originales de Nikolai van der Burg, accompagné à la basse et à la batterie.

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Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

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English :

Smiling Faces presents a blues-rock jam featuring covers of Johnny Cash and J.J. Cale songs, as well as original compositions by Nikolai van der Burg, accompanied by bass and drums.

L’événement Apéro concert avec Smiling Faces Chantelle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Val de Sioule