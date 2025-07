APERO-CONCERT AVEC TEENAGER OF THE YEAR + SOCIAL DISORDER au Café Théâtre L’Improviste Brive-la-Gaillarde

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-13 20:00:00

2025-07-13

Soirée Rock à L’Improviste Dimanche 13 Juillet à 20h

L’Improviste ouvre ses portes à l’énergie brute et authentique du rock indépendant pour une soirée 100 % live !

Teenager of the Year un concentré d’énergie, entre riffs entêtants et mélodies puissantes.

Social Disorder un son qui frappe fort, entre tension électrique et rage maîtrisée.

Viens vibrer avec nous dans l’ambiance unique de notre café-théâtre à Brive. Deux groupes, une scène, un moment à ne pas manquer.

Entrée libre Bar sur place Ambiance garantie .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 limprovistebrive@gmail.com

