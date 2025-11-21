Apéro concert avec Terland Salle des Fêtes Mios
Apéro concert avec Terland
Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios Gironde
Venez découvrir le vendredi 21 novembre à 19h30, lors du prochain apéro concert, le groupe pop-folk Terland
Paul, Vincent et Lucrezia réinventent la chanson française à travers la culture indie/pop anglo-saxonne. Une pop/folk cinématographique, intemporelle et organique, à revers du paysage musical numérisé actuel.
Leurs compositions étreignent nos coeurs avec un indie folk intime une ode à la liberté qui apaise nos maux et nous enveloppe de douceur.
Emporté par la voix de velours entre Bon Iver et Sufjan Stevens, le groupe resplendit de délicatesse et d’une mélancolie touchante.
Tarifs 8 euros/adulte Gratuit pour les moins de 16 ans (tarif réduit à 3 euros)
Achat sur place ou billetterie en ligne .
Salle des Fêtes Allée de Val de San Vicente Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine
