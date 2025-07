Apéro concert avec Trabendo Langeac

Apéro concert avec Trabendo Langeac samedi 23 août 2025.

Apéro concert avec Trabendo

chilhaguet Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Apéro-concert organisé par l’association du village « sur le chemin des sources » avec Trabendo.

.

chilhaguet Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@ville-langeac.com

English :

Aperitif concert organized by the village association « sur le chemin des sources » with Trabendo.

German :

Apero-Konzert, organisiert von der Dorfvereinigung « sur le chemin des sources » mit Trabendo.

Italiano :

Apéro-concert organizzato dall’associazione di villaggio « sur le chemin des sources » con Trabendo.

Espanol :

Apéro-concierto organizado por la asociación del pueblo « sur le chemin des sources » con Trabendo.

L’événement Apéro concert avec Trabendo Langeac a été mis à jour le 2025-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier