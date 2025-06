Apéro Concert Bègues 28 juin 2025 07:00

Allier

Apéro Concert Jardin aromatique derrière la mairie Bègues Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez profiter d’un Apéro Concert convivial et festif à Bègues !

Découvrez le duo Sweet Berries qui vous fera voyager avec ses sonorités Pop & Folk.

Sur place, vous trouverez boissons et petite restauration pour accompagner ce moment de détente.

Jardin aromatique derrière la mairie

Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 19 30 28 laloco03@hotmail.com

English :

Come and enjoy a convivial and festive Apéro Concert in Bègues!

Discover the duo Sweet Berries, who will take you on a journey with their Pop & Folk sounds.

You’ll find drinks and snacks on site to accompany this moment of relaxation.

German :

Genießen Sie ein geselliges und festliches Apero-Konzert in Bègues!

Entdecken Sie das Duo Sweet Berries, das Sie mit seinen Pop- und Folkklängen auf eine Reise mitnehmen wird.

Vor Ort finden Sie Getränke und kleine Snacks, um diesen Moment der Entspannung zu begleiten.

Italiano :

Venite a godervi un concerto apéro amichevole e festoso a Bègues!

Scoprite il duo Sweet Berries che vi porterà in viaggio con le sue sonorità pop e folk.

In loco troverete bevande e snack per rilassarvi.

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un agradable y festivo Apéro Concert en Bègues!

Descubra al dúo Sweet Berries que le hará viajar con sus sonidos Pop & Folk.

Encontrarás bebidas y tentempiés in situ para relajarte.

