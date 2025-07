Apéro concert Ben Armessen Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-07-23 18:30:00

fin : 2025-07-23 21:30:00

2025-07-23

Apéro-concert au cœur du domaine viticole du Domaine Fouet avec Ben Armessen et sa Mixtape Acoustique .

Participez à une soirée musicale au cœur de notre domaine, producteur de vins bio à Saint-Cyr-en-Bourg. Ben Armessen vous embarque avec sa Mixtape Acoustique un voyage participatif et interactif entre folk, chanson, rap, reggae et pépites oubliées… comme un DJ, mais à la guitare !

Le public est invité à chanter, échanger et faire partie intégrante du spectacle.

Une ambiance conviviale et festive, entre musique et découverte de nos vins.

Mercredi 23 juillet 2025 de 18h30 à 21h30. .

Saint-Cyr-en-Bourg 11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 j-fouet@domaine-fouet.com

English :

Aperitif concert in the heart of the Domaine Fouet winery with Ben Armessen and his Acoustic Mixtape .

German :

Apero-Konzert im Herzen des Weinguts Domaine Fouet mit Ben Armessen und seinem Acoustic Mixtape .

Italiano :

Concerto aperitivo nel cuore della tenuta vinicola Domaine Fouet con Ben Armessen e il suo Acoustic Mixtape.

Espanol :

Concierto de aperitivo en el corazón de la finca vinícola Domaine Fouet con Ben Armessen y su Acoustic Mixtape.

