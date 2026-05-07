Bissey-sous-Cruchaud

Apéro Concert

Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Apéro Concert avec le groupe Les Z’accord de Léon (variété française et internationale). Arrivée possible dès 19h30, début du concert à 20h30.

MENU

Crémant blanc millésimé extra-brut avec 5 gougères par personne, Paëlla Royale, Tarte aux Pommes, 4 vins au choix et un Crémant.

Formule enfants sirop et 5 gougères par enfant, Paëlla Royale, Tarte aux Pommes, sirop à volonté.

En cas de mauvais temps, repli dans les locaux;

Sur réservations uniquement ! (ATTENTION 250 places Assises ).

RESERVATION OBLIGATOIRE JUSQU’AU 15 Juin 2026

¨PLACES LIMITEES PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE .

Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 12 16 cave.bissey@wanadoo.fr

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II