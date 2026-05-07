Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud
Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud vendredi 3 juillet 2026.
Bissey-sous-Cruchaud
Apéro Concert
Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Apéro Concert avec le groupe Les Z’accord de Léon (variété française et internationale). Arrivée possible dès 19h30, début du concert à 20h30.
MENU
Crémant blanc millésimé extra-brut avec 5 gougères par personne, Paëlla Royale, Tarte aux Pommes, 4 vins au choix et un Crémant.
Formule enfants sirop et 5 gougères par enfant, Paëlla Royale, Tarte aux Pommes, sirop à volonté.
En cas de mauvais temps, repli dans les locaux;
Sur réservations uniquement ! (ATTENTION 250 places Assises ).
RESERVATION OBLIGATOIRE JUSQU’AU 15 Juin 2026
¨PLACES LIMITEES PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE .
Cave de bissey Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 12 16 cave.bissey@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro Concert
L’événement Apéro Concert Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2026-05-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II