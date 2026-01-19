Apéro-concert Blues Maison Morgane Concoret

Apéro-concert Blues

Maison Morgane 2 Place de l’Audience Concoret Morbihan

Maison Morgane a le plaisir d’accueillir Two Roots pour une soirée placée sous le signe du Blues, des racines et du partage. Two Roots, c’est un retour aux sources du blues une voix profonde et habitée, une guitare sensible et puissante, entre émotions brutes, nostalgie et énergie live. Un duo qui puise autant dans l’âme du blues que dans ses racines les plus profondes.

Formule apéro-concert 15 € la soirée, incluant une part de tarte salée + une boisson. Sur réservation. .

