Apéro-concert Rue des Sarrazins Bressuire
Rue des Sarrazins Espace Henri Papin (derrière l’église) Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Apéro-concert organisé par l’Union sportive de St Sauveur, avec Choeur en balade, Magnolia et Keaton Keaton.
Foodtruck, bar à huîtres, planche apéro, bar à vins bières et soft. .
Rue des Sarrazins Espace Henri Papin (derrière l’église) Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine unionsportivesaintsauveur@gmail.com
