Apéro-concert Rue des Sarrazins Bressuire

Apéro-concert Rue des Sarrazins Bressuire vendredi 19 septembre 2025.

Apéro-concert

Rue des Sarrazins Espace Henri Papin (derrière l’église) Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Apéro-concert organisé par l’Union sportive de St Sauveur, avec Choeur en balade, Magnolia et Keaton Keaton.

Foodtruck, bar à huîtres, planche apéro, bar à vins bières et soft. .

Rue des Sarrazins Espace Henri Papin (derrière l’église) Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine unionsportivesaintsauveur@gmail.com

English : Apéro-concert

German : Apéro-concert

Italiano :

Espanol : Apéro-concert

L’événement Apéro-concert Bressuire a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Bocage Bressuirais