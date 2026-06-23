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AGENDA · Brouains

Apéro-Concert Brouains

vendredi 3 juillet 2026 · Brouains

Apéro-Concert Brouains

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Chapelle de Montfort
Ville
50150 Brouains
Département
Manche
Tarif

Brouains

Apéro-Concert

Chapelle de Montfort Brouains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Apéro-concert à Brouains dans le cadre des vendredis de l’été organisé par Sourdeval.
Au programme
19h ensemble de musique traditionnelle de l’école des arts de Mortain
20h Groupe Horizon   .

Chapelle de Montfort Brouains 50150 Manche Normandie  

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English : Apéro-Concert

L’événement Apéro-Concert Brouains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts