Informations pratiques

Brouains

Apéro-Concert

Chapelle de Montfort Brouains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:30:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Apéro-concert à Brouains dans le cadre des vendredis de l’été organisé par Sourdeval.

Au programme

19h ensemble de musique traditionnelle de l’école des arts de Mortain

20h Groupe Horizon .

Chapelle de Montfort Brouains 50150 Manche Normandie

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English : Apéro-Concert

L’événement Apéro-Concert Brouains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts