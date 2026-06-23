AGENDA · Brouains
Apéro-Concert Brouains
vendredi 3 juillet 2026 · Brouains
Informations pratiques
Brouains
Apéro-Concert
Chapelle de Montfort Brouains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Apéro-concert à Brouains dans le cadre des vendredis de l’été organisé par Sourdeval.
Au programme
19h ensemble de musique traditionnelle de l’école des arts de Mortain
20h Groupe Horizon .
Chapelle de Montfort Brouains 50150 Manche Normandie
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English : Apéro-Concert
L’événement Apéro-Concert Brouains a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts