Apéro concert Canisy 5 juillet 2025 19:30

Manche

Apéro concert Canisy Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Rendez-vous le samedi 05 juillet à partir de 19h30 à Canisy pour son apéro concert !

Rendez-vous le samedi 05 juillet à partir de 19h30 à Canisy pour son apéro concert ! .

Canisy 50750 Manche Normandie +33 2 33 77 15 40

English : Apéro concert

Join us in Canisy on Saturday, July 05 from 7.30pm for the aperitif concert!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 05. Juli ab 19:30 Uhr in Canisy zu seinem Apero-Konzert!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 05 luglio dalle 19.30 a Canisy per il concerto aperitivo!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 5 de julio a partir de las 19.30 horas en Canisy para el concierto de aperitivo

L’événement Apéro concert Canisy a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Saint-Lô