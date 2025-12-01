Apéro concert Carte blanche à Greg Théveniau du Collectif Crescent + Jam session Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-19 19:00:00

2025-12-19

Dans ce véritable laboratoire d’explorations musicales, chaque membre du collectif apporte des compositions ou des arrangements reflétant des univers musicaux dont la diversité fait toute la richesse de l’orchestre de ce soir.

Chaque concert est unique.

Pour ce trimestre nous vous proposons une fois par mois une carte blanche à l’un des membres du collectif.

Ce soir vous aurez le plaisir de découvrir plusieurs compositions et arrangements du bassiste Greg Théveniau.

Le concert sera suivi d’une jam session rassemblant les membres du Collectif qui inviteront les musiciens qui le souhaitent à se joindre à eux ! .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

