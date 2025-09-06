Apéro concert Champdeniers

Apéro concert Champdeniers samedi 6 septembre 2025.

Apéro concert

Place du Paradis Champdeniers Deux-Sèvres

Organisé par le comité des fêtes. Planches apéro sur réservation. Venez écouter Cin’Faro et Yarol Poupaud. .

Place du Paradis Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 83 27 94

