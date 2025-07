Apéro concert Baba Yaga Chantelle

Apéro concert Baba Yaga Chantelle vendredi 4 juillet 2025.

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle

19:30:00

2025-07-04

Laissez-vous emporter par la voix de Julijeane ! Accompagnée de sa guitare, elle vous fera voyager à travers des reprises entraînantes et des compositions originales, mêlant influences pop, rock, jazz, rap et variété, en français et en anglais.

Baba Yaga 5 rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 09 65 53 cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

Let Julijeane’s voice carry you away! Accompanied by her guitar, she’ll take you on a journey through catchy covers and original compositions, mixing influences from pop, rock, jazz, rap and variety, in French and English.

German :

Lassen Sie sich von Julijeanes Stimme mitreißen! Begleitet von ihrer Gitarre nimmt sie Sie mit auf eine Reise durch mitreißende Coverversionen und Eigenkompositionen, die Einflüsse aus Pop, Rock, Jazz, Rap und Varieté auf Französisch und Englisch vereinen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla voce di Julijeane! Accompagnata dalla sua chitarra, vi condurrà in un viaggio attraverso cover orecchiabili e composizioni originali, mescolando influenze pop, rock, jazz, rap e varietà, in francese e inglese.

Espanol :

Déjese llevar por la voz de Julijeane Acompañada por su guitarra, te llevará en un viaje a través de pegadizas versiones y composiciones originales, mezclando influencias del pop, rock, jazz, rap y variedades, en francés e inglés.

