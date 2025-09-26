APERO CONCERT CHANTS DE MER ET DE MARINS Port de plaisance du Bloscon Roscoff

APERO CONCERT CHANTS DE MER ET DE MARINS

Port de plaisance du Bloscon 29680 Roscoff Finistère

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 20:30:00

2025-09-26

Concert de chants de mer et de marins .

Port de plaisance du Bloscon 29680 Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 10 44 06 76

