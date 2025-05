Apéro Concert chez Alavostra – Entraygues-sur-Truyère, 16 mai 2025 07:00, Entraygues-sur-Truyère.

Aveyron

Apéro Concert chez Alavostra 4, avenue de la Cornélie Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Début : Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-07-25

2025-05-16

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-08

2025-08-22

2025-09-12

2025-10-17

Apéro Resto Concert & Frênette chez ALAVÒSTRA artisan de l’apéro !

Sylvain vous accueille dans sa fabrique d’apéritifs bio, dont une partie est emménagée en bar & salle de spectacle. Vous pourrez ainsi déguster toute sa gamme dans une belle ambiance musicale !

Bar et restauration dès 18h, concerts vers 21h

Pour manger, téléphonez pour réserver une table (vivement conseillé).

Menu

Assiette composée aux produits locaux 12 €

Dessert et glaces à la carte.

> Voir affiches ou réseaux web pour programmation musicale et menu

Facebook @ Alavostra Frenette, Apéritifs Bio & Concerts en Aveyron .

4, avenue de la Cornélie

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 02 87 18 contact@alavostra.com

English :

Apero Resto Concert & Frênette at ALAVÒSTRA aperitif craftsman !

German :

Apéro Resto Concert & Frênette bei ALAVÒSTRA Handwerker des Aperitifs!

Italiano :

Apero Resto Concert & Frênette presso ALAVÒSTRA artigiano dell’aperitivo !

Espanol :

¡Apero Resto Concert & Frênette en ALAVÒSTRA aperitivo artesano !

