Apéro-concert Colectivo Matanzas La CABORDE Beaufort-Orbagna

Apéro-concert Colectivo Matanzas

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Musiques latines

Matanzas est un collectif de musiciens, pour la plupart d’origine latine, formé en 2009 par les frères chiliens Ibarra/Hidalgo. Depuis leur création, ils interprètent avec passion le répertoire traditionnel latino-américain comme le son, la rumba, la salsa et bien sûr la cumbia ! Contrebasse, congas, guitares cubaines, piano, trompette et saxophone sont quelques-uns des instruments qui donnent à Matanzas couleur et authenticité pour transmettre au public cette musique naturellement dansante et chaleureuse.

Samedi 25 juillet à 19h

Entrée libre.

Planches apéritives charcuteries-fromages à 10€ (dans la limite du stock disponible).

En cas de repli en intérieur pour cause de mauvaise météo, les places sont limitées, réservation vivement conseillée .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

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English :

L’événement Apéro-concert Colectivo Matanzas Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA