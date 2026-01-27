Apéro Concert Conservatoire x Bracass’Band Espace du Levrault Saint-Germain-des-Fossés
Espace du Levrault Allée des Sports Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28
Le Conservatoire de Vichy Communauté et le Bracass’Band vous invitent à une soirée festive et cuivrée ! Au programme mini-concerts des ensembles de cuivres du Conservatoire et de son orchestre 1er cycle, suivis d’un apéro concert animé par Bracass’Band.
English :
The Conservatoire de Vichy Communauté and Bracass’Band invite you to a festive brass evening! On the program: mini-concerts by the Conservatoire brass ensembles and its 1st cycle orchestra, followed by an aperitif concert hosted by Bracass’Band.
