Apéro-Concert La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer
Apéro-Concert La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer vendredi 3 avril 2026.
Apéro-Concert
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03 23:30:00
Date(s) :
2026-04-03
Apéro Concert avec DAVIDE TRANI et sa Rumba italienne
Entrée libre, gratuite et sans réservation
Petite restauration, planches apéritives, frites, assiettes de fruits de mer .
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro-Concert
L’événement Apéro-Concert Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer