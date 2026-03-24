Apéro-Concert La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer

Apéro-Concert

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 23:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Apéro Concert avec DAVIDE TRANI et sa Rumba italienne

Entrée libre, gratuite et sans réservation

Petite restauration, planches apéritives, frites, assiettes de fruits de mer .

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 11 33 35 13 lacocottenormande50@gmail.com

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English : Apéro-Concert

L’événement Apéro-Concert Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer