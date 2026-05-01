Apéro-Concert La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer
Apéro-Concert La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.
Coudeville-sur-Mer
Apéro-Concert
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 22:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Apéro-Concert
Venez profiter de l’ambiance et du rythme irlandais
avec La Montée Saintonge
Entrée gratuite sans réservation
petite restauration sur place .
La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 9 83 68 82 86 lacocottenormande50@gmail.com
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English : Apéro-Concert
L’événement Apéro-Concert Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Granville Terre et Mer