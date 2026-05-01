Apéro-Concert La Cocotte Normande Coudeville-sur-Mer

Coudeville-sur-Mer

Apéro-Concert

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 22:30:00

Date(s) :

2026-05-15

Apéro-Concert

Venez profiter de l’ambiance et du rythme irlandais

avec La Montée Saintonge

Entrée gratuite sans réservation

petite restauration sur place .

La Cocotte Normande 23 La Plesse Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 9 83 68 82 86 lacocottenormande50@gmail.com

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English : Apéro-Concert

L’événement Apéro-Concert Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Granville Terre et Mer