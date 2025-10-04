Apéro-concert Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges
Apéro-concert Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges samedi 4 octobre 2025.
Apéro-concert
Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Concert rock avec 3 groupes.
Buvette et restauration sur place planche, croque -monsieur, crêpes, sandwich… possibilité de régler par TPE.
Entrée gratuite.Tout public
Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 7 67 10 79 33
English :
Rock concert with 3 bands.
Refreshments and food on site: board, croque-monsieur, crêpes, sandwiches… payment by TPE possible.
Free admission.
German :
Rockkonzert mit drei Bands.
Getränke und Speisen vor Ort: Brett, Croque -Monsieur, Crêpes, Sandwich… Möglichkeit der Zahlung per TPE.
Eintritt frei.
Italiano :
Concerto rock con 3 gruppi.
Bar e ristorazione in loco: pensione, croque-lmonsieur, crêpes, panini… Possibilità di pagamento con TPE.
Ingresso libero.
Espanol :
Concierto de rock con 3 grupos.
Bar de refrescos y comida in situ: tabla, croque-lmonsieur, crêpes, sándwiches… pago por TPE posible.
Entrada gratuita.
L’événement Apéro-concert Cousances-les-Forges a été mis à jour le 2025-09-09 par OT SUD MEUSE