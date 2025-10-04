Apéro-concert Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges

Apéro-concert Salle des Fêtes des Roises Cousances-les-Forges samedi 4 octobre 2025.

Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Concert rock avec 3 groupes.

Buvette et restauration sur place planche, croque -monsieur, crêpes, sandwich… possibilité de régler par TPE.

Entrée gratuite.Tout public

Salle des Fêtes des Roises 45 Rue du Moulin Cousances-les-Forges 55170 Meuse Grand Est +33 7 67 10 79 33

English :

Rock concert with 3 bands.

Refreshments and food on site: board, croque-monsieur, crêpes, sandwiches… payment by TPE possible.

Free admission.

German :

Rockkonzert mit drei Bands.

Getränke und Speisen vor Ort: Brett, Croque -Monsieur, Crêpes, Sandwich… Möglichkeit der Zahlung per TPE.

Eintritt frei.

Italiano :

Concerto rock con 3 gruppi.

Bar e ristorazione in loco: pensione, croque-lmonsieur, crêpes, panini… Possibilità di pagamento con TPE.

Ingresso libero.

Espanol :

Concierto de rock con 3 grupos.

Bar de refrescos y comida in situ: tabla, croque-lmonsieur, crêpes, sándwiches… pago por TPE posible.

Entrada gratuita.

