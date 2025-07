Apero-concert Cover ACDC avec le groupe LEGEND Livron-sur-Drôme

Apero-concert Cover ACDC avec le groupe LEGEND Livron-sur-Drôme samedi 19 juillet 2025.

Apero-concert Cover ACDC avec le groupe LEGEND

1575 chemin des cercols Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Le CCEC Events vous propose un apéro concert avec le groupe LEGEND Cover Band.

LEGEND est un cover band reprenant les titres d’un des plus grands groupes de rock de l’histoire, AC/DC.

1575 chemin des cercols Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 25 67 66 ccec.livron@gmail.com

English :

CCEC Events invites you to an aperitif concert with LEGEND Cover Band.

LEGEND is a cover band covering songs by one of the greatest rock bands in history, AC/DC.

German :

Das CCEC Events bietet Ihnen ein Aperitifkonzert mit der LEGEND Cover Band.

LEGEND ist eine Coverband, die Songs von einer der größten Rockbands der Geschichte, AC/DC, covert.

Italiano :

CCEC Events propone un concerto aperitivo con la LEGEND Cover Band.

I LEGEND sono una cover band che interpreta i brani di una delle più grandi rock band della storia, gli AC/DC.

Espanol :

CCEC Events ofrece un concierto de aperitivo con LEGEND Cover Band.

LEGEND es una banda de versiones que versiona canciones de una de las mejores bandas de rock de la historia, AC/DC.

