Apéro Concert Le Chambon Cusset

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
entrée seule ou planche+entrée
Début : 2025-11-15 20:00:00
Rendez-vous le 15 novembre 2025 avec @lesgdv pour une soirée festive comme on les aime.
Un vrai plus cette année, nous aurons la chance que le concert soit signé et inclusif !
Au menu planches apéro, buvette sur place également !
Le Chambon Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 58 19 31 addapt.loisird@gmail.com
English :
See you on November 15, 2025 with @lesgdv for a festive evening just the way we like it.
A real plus this year: the concert will be signed and inclusive!
Aperitif platters on the menu, and refreshments on site too!
German :
Wir sehen uns am 15. November 2025 mit @lesgdv zu einem festlichen Abend, wie wir ihn lieben.
Dieses Jahr haben wir das Glück, dass das Konzert signiert und inklusiv ist!
Auf dem Menü stehen Aperitif-Bretter, Getränke sind ebenfalls vor Ort erhältlich!
Italiano :
Ci vediamo il 15 novembre 2025 con @lesgdv per una serata di festa proprio come piace a noi.
Quest’anno il concerto sarà firmato e comprensivo di tutto!
Nel menù: aperitivo al piatto, rinfresco anche in loco!
Espanol :
Nos vemos el 15 de noviembre de 2025 con @lesgdv en una velada festiva como a nosotros nos gusta.
Este año, además, el concierto estará firmado e incluido
En el menú: bandejas de aperitivos y refrescos in situ
