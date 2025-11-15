Apéro Concert Le Chambon Cusset

Apéro Concert

Le Chambon Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

entrée seule ou planche+entrée

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Rendez-vous le 15 novembre 2025 avec @lesgdv pour une soirée festive comme on les aime.

Un vrai plus cette année, nous aurons la chance que le concert soit signé et inclusif !

Au menu planches apéro, buvette sur place également !

Le Chambon Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 58 19 31 addapt.loisird@gmail.com

English :

See you on November 15, 2025 with @lesgdv for a festive evening just the way we like it.

A real plus this year: the concert will be signed and inclusive!

Aperitif platters on the menu, and refreshments on site too!

German :

Wir sehen uns am 15. November 2025 mit @lesgdv zu einem festlichen Abend, wie wir ihn lieben.

Dieses Jahr haben wir das Glück, dass das Konzert signiert und inklusiv ist!

Auf dem Menü stehen Aperitif-Bretter, Getränke sind ebenfalls vor Ort erhältlich!

Italiano :

Ci vediamo il 15 novembre 2025 con @lesgdv per una serata di festa proprio come piace a noi.

Quest’anno il concerto sarà firmato e comprensivo di tutto!

Nel menù: aperitivo al piatto, rinfresco anche in loco!

Espanol :

Nos vemos el 15 de noviembre de 2025 con @lesgdv en una velada festiva como a nosotros nos gusta.

Este año, además, el concierto estará firmado e incluido

En el menú: bandejas de aperitivos y refrescos in situ

L’événement Apéro Concert Cusset a été mis à jour le 2025-10-16 par Vichy Destinations