Apéro concert d’Automne les halles Salignac-sur-Charente vendredi 10 octobre 2025.

les halles le bourg Salignac-sur-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Apéro concert d’Automne avec JB Solo Orchestra

entrée gratuite,

buvette et restauration sur place, 1 verre de l’amitié offert*

verre consigné 1€

les halles le bourg Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 16 17

English :

Apéro concert d’Automne with JB Solo Orchestra

free admission,

refreshments and food on site, 1 complimentary glass of friendship*

returnable glass 1?

German :

Herbst-Apérokonzert mit JB Solo Orchestra

der Eintritt ist frei,

getränke und Speisen vor Ort, 1 Glas Freundschaft gratis*

pfandglas 1?

Italiano :

Concerto aperitivo d’autunno con la JB Solo Orchestra

ingresso libero,

rinfresco e cibo in loco, 1 bicchiere dell’amicizia in omaggio*

bicchiere a rendere 1?

Espanol :

Concierto de aperitivo de otoño con la JB Solo Orchestra

entrada gratuita,

refrescos y comida in situ, 1 copa de cortesía*

vaso retornable 1?

