Apéro concert d’Automne les halles Salignac-sur-Charente vendredi 10 octobre 2025.
Apéro concert d’Automne
les halles le bourg Salignac-sur-Charente Charente-Maritime
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Apéro concert d’Automne avec JB Solo Orchestra
entrée gratuite,
buvette et restauration sur place, 1 verre de l’amitié offert*
verre consigné 1€
les halles le bourg Salignac-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 33 16 17
English :
Apéro concert d’Automne with JB Solo Orchestra
free admission,
refreshments and food on site, 1 complimentary glass of friendship*
returnable glass 1?
German :
Herbst-Apérokonzert mit JB Solo Orchestra
der Eintritt ist frei,
getränke und Speisen vor Ort, 1 Glas Freundschaft gratis*
pfandglas 1?
Italiano :
Concerto aperitivo d’autunno con la JB Solo Orchestra
ingresso libero,
rinfresco e cibo in loco, 1 bicchiere dell’amicizia in omaggio*
bicchiere a rendere 1?
Espanol :
Concierto de aperitivo de otoño con la JB Solo Orchestra
entrada gratuita,
refrescos y comida in situ, 1 copa de cortesía*
vaso retornable 1?
L’événement Apéro concert d’Automne Salignac-sur-Charente a été mis à jour le 2025-10-01 par Offices de Tourisme de Jonzac