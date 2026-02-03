Apéro concert de l’Atelier de la Voix à la Locomotive Saillans
Apéro concert de l’Atelier de la Voix à la Locomotive Saillans samedi 25 avril 2026.
Apéro concert de l’Atelier de la Voix à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Apéro concert des ateliers technique vocale et interprétation de l’Atelier de la Voix à la Locomotive ! participation au chapeau.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com
English :
Apéro concert by the vocal technique and interpretation workshops of the Atelier de la Voix at La Locomotive! Participation by hat-trick.
