Apéro Concert de l’Hôtel des Isles BARNEVILLE PLAGE Barneville-Carteret

Apéro Concert de l’Hôtel des Isles

BARNEVILLE PLAGE 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche

Début : 2025-08-19 20:00:00

fin : 2025-08-19 22:00:00

2025-08-19

Cette année encore, venez profiter de la quatrième édition de nos soirées concerts avec une ambiance festive et chaleureuse, organisées tous les mardis soirs dans le cadre des marchés nocturnes.

Chaque semaine, un nouveau groupe vient mettre le feu sur le boulevard maritime. Des styles variés et entraînants l’occasion de danser, chanter, ou passer un bon moment. Vous pouvez profiter des foodtrucks du marché pour vous restaurer. Une terrasse éphémère est installée pour l’occasion.

Groupe de la semaine 7 List .

+33 6 66 08 79 96 amelie.hoteldesisles@gmail.com

