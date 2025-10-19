APÉRO-CONCERT DE SUPER MARIOLE Saint-Germain-de-Calberte

APÉRO-CONCERT DE SUPER MARIOLE Saint-Germain-de-Calberte dimanche 19 octobre 2025.

APÉRO-CONCERT DE SUPER MARIOLE

La Borie Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 18:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

En sortie de résidence à Laborieuse, Super Mariole, combo gagnant de chanson française, rock, blues et reggae vous donne rendez-vous pour découvrir leurs compos.

DIMANCHE 19 OCTOBRE 18H30

sortie de résidence | Apéro-concert

SUPÈRE MARIOLE

CHANSON QUI CONSOLE

Armées de riff explosifs et de textes incisifs, les trois commères de Supère Mariole nous entrainent dans la bataille contre Patriarcator, et c’est pas triste. En résidence à LaboRieuse, elles vous donnent rendez-vous dimanche 19 octobre à l’heure de l’apéro pour découvrir leurs compos qui oscillent entre gouaille et dérision, combo gagnant de chanson française, rock, blues et reggae… et toujours dans la bonne humeur.

Avec Laure Chaminas au chant, Gaby Cigale à la guitare, et Sophistick à la basse

Supère Mariole, un groupe qui vous console ! .

La Borie Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

English :

Leaving their residency at Laborieuse, Super Mariole, a winning combo of French chanson, rock, blues and reggae, invite you to discover their compositions.

German :

Super Mariole, eine erfolgreiche Kombo aus französischem Chanson, Rock, Blues und Reggae, hat ihren Wohnsitz in Laborieuse verlassen und lädt Sie ein, ihre Kompositionen zu entdecken.

Italiano :

Appena usciti dalla loro residenza alla Laborieuse, i Super Mariole, un’accoppiata vincente di chanson francese, rock, blues e reggae, vi invitano a scoprire le loro composizioni.

Espanol :

Recién salidos de su residencia en Laborieuse, Super Mariole, un combo ganador de chanson francesa, rock, blues y reggae, le invitan a descubrir sus composiciones.

L’événement APÉRO-CONCERT DE SUPER MARIOLE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2025-10-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère