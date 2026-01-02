[Apéro Concert] Deep Jazz Quartet La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier Offranville
[Apéro Concert] Deep Jazz Quartet
La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Deuxième Apéro Concert de la saison 2026 !
La Terrasse Gourmande du Parc du Colombier vous accueille pour une nouvelle soirée conviviale et musicale animée par le Deep Jazz Quartet. Musiciens locaux au talent avéré, les 4 membres de ce groupe sauront vous faire passer un moment délicieux aux sons des notes de jazz.
Côté restauration, les planches apéritives et gourmandes seront au rendez-vous!
ATTENTION Réservation fortement conseillée ! Consommation obligatoire. .
La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 19 58 maisonduparc@offranville.fr
English : [Apéro Concert] Deep Jazz Quartet
