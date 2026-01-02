[Apéro Concert] Deep Jazz Quartet La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier Offranville

[Apéro Concert] Deep Jazz Quartet

La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

2026-07-24

Deuxième Apéro Concert de la saison 2026 !

La Terrasse Gourmande du Parc du Colombier vous accueille pour une nouvelle soirée conviviale et musicale animée par le Deep Jazz Quartet. Musiciens locaux au talent avéré, les 4 membres de ce groupe sauront vous faire passer un moment délicieux aux sons des notes de jazz.

Côté restauration, les planches apéritives et gourmandes seront au rendez-vous!

ATTENTION Réservation fortement conseillée ! Consommation obligatoire. .

La Terrasse Gourmande, Parc du Colombier / 453 rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 19 58 maisonduparc@offranville.fr

