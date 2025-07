Apéro-concert « Dégats Locos » Fête Votive de Sauliac Place du Villgage Sauliac-sur-Célé

Apéro-concert « Dégats Locos » Fête Votive de Sauliac Place du Villgage Sauliac-sur-Célé samedi 26 juillet 2025.

Apéro-concert « Dégats Locos » Fête Votive de Sauliac

Place du Villgage Comité des Fêtes de Sauliac Sauliac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-27 04:00:00

2025-07-26

Cette année, le Comité des Fêtes vous propose une soirée festive sur la place du village avec un apéro-concert « Dégats Locos », repas « Veau d’Aveyron Truffade » et soirée disco jusqu’au bout de la nuit…

Samedi 26 juillet, sur la place du village

– 19h00 apéro-concert avec les « Dégats Locos »

– 20h30 repas Veau d’Aveyron Truffade (renseignements et réservations au 06 19 13 78 43)

– 22h00 suite du concert des « Dégats Locos » et bal disco jusqu’au bout de la nuit .

Place du Villgage Comité des Fêtes de Sauliac Sauliac-sur-Célé 46330 Lot Occitanie +33 6 19 13 78 43

English :

This year, the Comité des Fêtes offers a festive evening in the village square, with an aperitif-concert « Dégats Locos », a meal of « Veau d’Aveyron Truffade » and a disco party into the night…

German :

Dieses Jahr bietet Ihnen das Festkomitee einen festlichen Abend auf dem Dorfplatz mit einem Aperitif-Konzert « Dégats Locos », einem Essen « Veau d’Aveyron Truffade » und einem Discoabend bis zum Ende der Nacht…

Italiano :

Quest’anno, il Comité des Fêtes organizza una serata di festa nella piazza del villaggio con un aperitivo e un concerto dei Dégats Locos, un pasto a base di vitello dell’Aveyron e tartufi e una discoteca che si protrarrà fino a notte fonda…

Espanol :

Este año, el Comité des Fêtes organiza una velada festiva en la plaza del pueblo con un aperitivo y un concierto de Dégats Locos, una comida a base de ternera del Aveyron y trufas y una discoteca que se prolongará hasta el final de la noche…

