Apéro Concert du Vercors Rugby La Chapelle-en-Vercors samedi 19 juillet 2025.

Place du Village La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 14 – 14 – EUR

repas terroir

Début : Samedi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

2025-07-19 2025-08-03 2025-08-14

Le Vercors Rugby organise 3 apéro-concerts dans l’été, un moment à partager au cœur du village, en venant assister à un concert gratuit et avec la possibilité de déguster un repas made in local !!

Place du Village La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vercors.rugby@gmail.com

English :

Vercors Rugby organizes 3 apéro-concerts in the summer, a moment to share in the heart of the village, with a free concert and the chance to enjoy a local meal!

German :

Vercors Rugby organisiert 3 Aperitif-Konzerte im Sommer, ein Moment, den man im Herzen des Dorfes teilen kann, indem man ein kostenloses Konzert besucht und die Möglichkeit hat, ein Essen made in local zu probieren!

Italiano :

Il Vercors Rugby organizza 3 concerti apéro durante l’estate, un momento da condividere nel cuore del villaggio, con un concerto gratuito e la possibilità di gustare un pasto fatto in loco!

Espanol :

Vercors Rugby organiza 3 apéro-conciertos durante el verano, un momento para compartir en el corazón del pueblo, con un concierto gratuito y la posibilidad de disfrutar de una comida elaborada en el lugar

