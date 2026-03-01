Apéro Concert Duo Jacky DELANCE et Serge POUVEL Casino Pougues-les-Eaux

Apéro Concert Duo Jacky DELANCE et Serge POUVEL

Casino 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Apéro Concert au bar Le Salon à l’Ycaste du Casino de Pougues les Eaux.

Le samedi 28 mars, à partir de 19h, laissez-vous emporter par le duo Jacky DELANCE & Serge POUVEL au piano et à la voix !

Venez profiter d’une ambiance conviviale autour de planches apéritives, desserts et boissons.

Réservations (dans la limite des places disponibles) 03 86 90 17 00 ou directement à l’accueil du casino

Ne manquez pas cette soirée musicale ! .

Casino 1315 Avenue de Paris Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 17 00 infopou@groupetranchant.com

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English : Apéro Concert Duo Jacky DELANCE et Serge POUVEL

L’événement Apéro Concert Duo Jacky DELANCE et Serge POUVEL Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Nevers