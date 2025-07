Apéro-concert Duo Lopez Villecomtal

17 route de Sénepjac Villecomtal Aveyron

Dans ce duo inédit, Serge et Guillaume interprèteront des chansons d’ici ou d’un peu plus loin, d’Espagne et d’Amérique du Sud !

Duo Lopez se laisse guider par le plaisir, par le son, l’envie de partage et de voyage. .

English :

In this original duet, Serge and Guillaume perform songs from here and a little further afield, from Spain and South America!

German :

In diesem neuartigen Duett werden Serge und Guillaume Lieder von hier und etwas weiter weg, aus Spanien und Südamerika, interpretieren!

Italiano :

In questo nuovo duetto, Serge e Guillaume eseguono canzoni di qui e un po’ più lontano, dalla Spagna e dal Sud America!

Espanol :

En este nuevo dúo, Serge y Guillaume interpretan canciones de aquí y un poco más lejos, ¡de España y Sudamérica!

