APÉRO-CONCERT DUO SEBAH & XAVIER MATEU

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Laissez-vous emmener dans un voyage musical de l’Amérique des sixties à Kingston ! Gratuit de 12 ans

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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

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English :

Let us take you on a musical journey from sixties America to Kingston! Free for children under 12

L’événement APÉRO-CONCERT DUO SEBAH & XAVIER MATEU Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME