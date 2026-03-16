APÉRO-CONCERT DUO SEBAH & XAVIER MATEU Saint-Estève
APÉRO-CONCERT DUO SEBAH & XAVIER MATEU Saint-Estève samedi 23 mai 2026.
APÉRO-CONCERT DUO SEBAH & XAVIER MATEU
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Laissez-vous emmener dans un voyage musical de l’Amérique des sixties à Kingston ! Gratuit de 12 ans
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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
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English :
Let us take you on a musical journey from sixties America to Kingston! Free for children under 12
L’événement APÉRO-CONCERT DUO SEBAH & XAVIER MATEU Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME