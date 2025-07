Apéro-concert Centre de découverte du Moyen-Age Égletons

Mardi 5 août, le Centre de Découverte du Moyen Âge accueillera un concert gratuit en plein air. Au programme un voyage musical audacieux et flamboyant avec Good Luck Bitch, un duo guitare-voix qui ne devrait laisser personne indifférent.

Antoine et Nina, les deux membres de ce duo aussi attachant qu’explosif, bousculent les codes avec leur style rockailleux et libre, empruntant autant à la pop acidulée de Britney Spears qu’à la rage maîtrisée de System of a Down. De Sting à Nougaro, en passant par Nirvana, ils explorent les reliefs tourmentés et splendides de la musique avec une énergie communicative, un humour décapant et une grande sensibilité.

Le concert sera suivi d’un moment convivial autour d’un verre, pour prolonger la magie de la soirée et échanger avec les artistes dans une ambiance chaleureuse. .

Centre de découverte du Moyen-Age Avenue d’Orluc Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 29 66

