Apéro Concert Émagny

samedi 30 août 2025

Apéro Concert

Espace Beaurivage Émagny Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date et horaire :
Début : 2025-08-30 18:30:00
fin : 2025-08-30

Date(s) :
2025-08-30

Apéro concert avec The Holiers et Rock in peace. Food trucks et buvette sur place.   .

Espace Beaurivage Émagny 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 05 

