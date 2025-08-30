Apéro Concert Émagny
Apéro Concert Émagny samedi 30 août 2025.
Apéro Concert
Espace Beaurivage Émagny Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2025-08-30 18:30:00
fin : 2025-08-30
2025-08-30
Apéro concert avec The Holiers et Rock in peace. Food trucks et buvette sur place. .
Espace Beaurivage Émagny 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 02 05
