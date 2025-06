Apero Concert en Bateau traditionnel Gennes-Val-de-Loire 10 juillet 2025 18:00

Maine-et-Loire

Apero Concert en Bateau traditionnel 17 quai des mariniers Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tous les jeudis de l’été, embarquez dans un bateau traditionnel pour un apéro musical entre Angers et Saumur.

Embarquez pour une soirée unique au fil de la Loire, à bord d’un bateau traditionnel, et laissez-vous porter par la magie des paysages ligériens.

Chaque jeudi, de juin à septembre, un groupe musical différent vient rythmer votre balade. Une ambiance conviviale et chaleureuse pour découvrir des artistes et savourer l’instant.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 10 juillet 2025 de 18h à 19h30.

Jeudi 17 juillet 2025 de 18h à 19h30.

Jeudi 24 juillet 2025 de 18h à 19h30.

Jeudi 31 juillet 2025 de 18h à 19h30.

Jeudi 7 août 2025 de 18h à 19h30.

Jeudi 14 août 2025 de 18h à 19h30.

Jeudi 28 août 2025 de 18h à 19h30. .

17 quai des mariniers

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 97 26 78 contact@revesdeloire.fr

English :

Every Thursday in summer, board a traditional boat for a musical aperitif between Angers and Saumur.

German :

Gehen Sie im Sommer jeden Donnerstag an Bord eines traditionellen Schiffes, um zwischen Angers und Saumur einen musikalischen Aperitif zu genießen.

Italiano :

Ogni giovedì d’estate, salite a bordo di una barca tradizionale per un aperitivo musicale tra Angers e Saumur.

Espanol :

Todos los jueves de verano, suba a bordo de un barco tradicional para disfrutar de un aperitivo musical entre Angers y Saumur.

