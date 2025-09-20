Apero Concert Route du Grand Large Erdeven
Apero Concert Route du Grand Large Erdeven samedi 20 septembre 2025.
Apero Concert
Route du Grand Large Parking salle Polyvalente- Erdeven Morbihan
Début : 2025-09-20 17:00:00
fin : 2025-09-20 23:00:00
2025-09-20
Spectacles puis concerts de 17h à 23h
Le grand large a un incroyable talent
Groupes locaux Santana Tribe, Les Vaches Qui Meulent, Popandfolk Quartet
Foodtrucks, buvette et marché artisanal .
Route du Grand Large Parking salle Polyvalente- Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 46 28 76 01
