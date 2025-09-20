Apero Concert Route du Grand Large Erdeven

Apero Concert

Route du Grand Large Parking salle Polyvalente- Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

2025-09-20

Spectacles puis concerts de 17h à 23h

Le grand large a un incroyable talent

Groupes locaux Santana Tribe, Les Vaches Qui Meulent, Popandfolk Quartet

Foodtrucks, buvette et marché artisanal .

Route du Grand Large Parking salle Polyvalente- Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 46 28 76 01

