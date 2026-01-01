Apéro concert Salle des Fêtes Erquy

Apéro concert

Salle des Fêtes 11 Square de l'Hôtel de Ville Erquy Côtes-d'Armor

Début : 2026-01-31 18:30:00

fin : 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31

Animé par Lola Bellier et Aurélien Danielo.

Organisé par Le chant des vagues. .

Salle des Fêtes 11 Square de l’Hôtel de Ville Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 60 47 43 90

