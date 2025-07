Apéro-concert et feu d’artifice Bourgvallées

Rendez-vous le dimanche 20 juillet à Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées pour son apéro concert et son feu d’artifice à 23h !

Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 2 33 55 71 99

English : Apéro-concert et feu d’artifice

Join us on Sunday July 20 at Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées for an aperitif concert and fireworks display at 11pm!

German :

Treffen Sie sich am Sonntag, den 20. Juli in Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées zu seinem Aperitifkonzert und dem Feuerwerk um 23 Uhr!

Italiano :

Unitevi a noi domenica 20 luglio a Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées per un concerto aperitivo e uno spettacolo pirotecnico alle 23:00!

Espanol :

Únase a nosotros el domingo 20 de julio en Saint-Samson-de-Bonfossé Bourgvallées para disfrutar de un concierto aperitivo y un espectáculo de fuegos artificiales a las 23:00 horas

L’événement Apéro-concert et feu d’artifice Bourgvallées a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Saint-Lô