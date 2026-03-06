Apéro-concert et feu d’artifice nicorps Nicorps

Apéro-concert et feu d’artifice

nicorps Vierge des Brothelandes Nicorps Manche

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le comité des fêtes de Nicorps organise un apéro concert le 13 juin à partir de 19h30 avec le groupe horizon suivi d’un feu d’artifice tiré sur le terrain de foot. .

nicorps Vierge des Brothelandes Nicorps 50200 Manche Normandie

English : Apéro-concert et feu d’artifice

