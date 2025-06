Apéro-concert et feu d’artifices à Condé-sur-Noireau avec les groupes EDEN et RUE DE MONTREAL Le Kiosque Condé-en-Normandie 11 juillet 2025 19:30

Dans la cadre de l’édition 2025 de Condé Plage, la commune de Condé-en-Normandie en partenariat avec le Comité de Fêtes, l’Office du Commerce et de l’Artisanat et Animations Saint-Martin vous propose un apéro concert au kiosque du parc Maurice Piard le 11 juillet 2025.

19h30 Groupe de rock français EDEN

21h30 groupe de pop-folk RUE DE MONTREAL

23h feu d’artifices !

Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place. ALBAN BINO (pizzas) et CHEZ LAURETTE (Rôtisserie)

Le Kiosque Condé-sur-Noireau

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 59 15 50

English : Apéro-concert et feu d’artifices à Condé-sur-Noireau avec les groupes EDEN et RUE DE MONTREAL

As part of the 2025 edition of Condé Plage, the commune of Condé-en-Normandie, in partnership with the Comité de Fêtes, the Office du Commerce et de l’Artisanat and Animations Saint-Martin, invites you to an aperitif concert at the bandstand in the Parc Maurice Piard on July 11, 2025.

7:30pm: French rock band EDEN

9:30pm: pop-folk group RUE DE MONTREAL

11pm: fireworks!

Free admission. Catering and refreshments on site. ALBAN BINO (pizzas) and CHEZ LAURETTE (Rotisserie)

German : Apéro-concert et feu d’artifices à Condé-sur-Noireau avec les groupes EDEN et RUE DE MONTREAL

Im Rahmen der Ausgabe 2025 von Condé Plage lädt die Gemeinde Condé-en-Normandie in Partnerschaft mit dem Festkomitee, dem Handels- und Gewerbeamt und Animations Saint-Martin am 11. Juli 2025 zu einem Aperitifkonzert im Pavillon des Parc Maurice Piard ein.

19.30 Uhr: Französische Rockgruppe EDEN

21.30 Uhr: Pop-Folk-Band RUE DE MONTREAL

23.00 Uhr: Feuerwerk!

Der Eintritt ist frei. Essen und Trinken vor Ort. ALBAN BINO (Pizzas) und CHEZ LAURETTE (Rotisserie)

Italiano :

Nell’ambito dell’edizione 2025 di Condé Plage, il comune di Condé-en-Normandie, in collaborazione con il Comité de Fêtes, l’Office du Commerce et de l’Artisanat e Animations Saint-Martin, propone un concerto-aperitivo presso il palco del Parc Maurice Piard l’11 luglio 2025.

19.30: gruppo rock francese EDEN

ore 21.30: gruppo pop-folk RUE DE MONTREAL

ore 23.00: fuochi d’artificio!

Ingresso libero. Cibo e rinfreschi in loco. ALBAN BINO (pizze) e CHEZ LAURETTE (rosticceria)

Espanol :

En el marco de la edición 2025 de Condé Plage, el municipio de Condé-en-Normandie, en colaboración con el Comité de Fêtes, la Office du Commerce et de l’Artisanat y Animations Saint-Martin, ofrece un concierto de aperitivo en el quiosco de música del Parque Maurice Piard el 11 de julio de 2025.

19.30 h: Grupo de rock francés EDEN

21.30 h: grupo de pop-folk RUE DE MONTREAL

23.00 h: ¡fuegos artificiales!

Entrada gratuita. Comida y refrescos in situ. ALBAN BINO (pizzas) y CHEZ LAURETTE (asador)

