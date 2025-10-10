Apéro-concert Et si la vie… Espace Philippe Auguste Vernon

Pour cette nouvelle création, Amélie Affagard se lance dans un projet des plus captivants. Passionnée de chanson française et de musiques du monde, elle a décidé de créer une fusion envoûtante en collaborant avec deux accordéonistes aux univers distincts et complémentaires. Avec d’un côté, une virtuose qui chatouille les frontières du classique, de l’autre, un maestro qui fusionne l’accordéon avec des sonorités inattendues ; tous deux faisant vibrer les cordes sensibles de l’audace, sur lesquelles Amélie vient donner un nouveau souffle à chaque mot et chaque note, comme une bouffée d’air frais qui viendrait chavirer l’âme ! Elle nous rappelle que le bonheur réside souvent dans les détails, dans les petits moments qui donnent un sens à notre existence. À travers sa musique, elle nous invite à embrasser la vie dans toute sa splendeur, à savourer chaque instant, qu’il soit doux ou tumultueux.

DISTRIBUTION

Amélie Affagard textes, compositions, chant

Sonia Rekis accordéon, compositions, chœurs

Gabi Levasseur accordéon, compositions, chœurs

Plein tarif 8€

Tarif enfant 2€ .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

