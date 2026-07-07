AGENDA · Moustéru
Apéro Concert Ferme Ty Lipous Moustéru
vendredi 14 août 2026 · Moustéru
Informations pratiques
Moustéru
Apéro Concert Ferme Ty Lipous
Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
La kora envoûtante du musicien sénégalais Idrissa Kouyate résonnera au cœur de la ferme, avec restauration sénégalaise sur place .
Ferme Pédagogique Ty Lipous Moustéru 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 25 59
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English :
L’événement Apéro Concert Ferme Ty Lipous Moustéru a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol