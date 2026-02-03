Apéro concert Fest-Noz Montfort-sur-Meu

Apéro concert Fest-Noz Montfort-sur-Meu samedi 7 mars 2026.

Apéro concert Fest-Noz

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Le samedi 7 mars à 19h30, venez à l’apéro concert Fest Noz avec les accordéonistes du cercle Souffle qui peut du bagad Men Ru avec Madèn, Digabestr et Kerno-Buisson à la salle Le Confluent de Montfort-sur-Meu.

Tarif 8€   .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro concert Fest-Noz Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Montfort Communauté