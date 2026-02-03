Apéro concert Fest-Noz Montfort-sur-Meu
Le samedi 7 mars à 19h30, venez à l’apéro concert Fest Noz avec les accordéonistes du cercle Souffle qui peut du bagad Men Ru avec Madèn, Digabestr et Kerno-Buisson à la salle Le Confluent de Montfort-sur-Meu.
Tarif 8€ .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
