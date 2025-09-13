Apéro Concert Fest Noz Terrain du Motten Sainte-Anne-d’Auray
Apéro Concert Fest Noz Terrain du Motten Sainte-Anne-d’Auray samedi 13 septembre 2025.
Apéro Concert Fest Noz
Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 18:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Soirée festive à Sainte-Anne pour prolonger l’été !
Organisée par le comité des fêtes et des associations !
Au programme
18h Apéro-concert pour bien démarrer la soirée !
19h Moules-frites un régal pour les papilles ! Sur inscription avant le 6 septembre
21h Fest-noz endiablé avec le groupe Damad !
Venez nombreux pour une soirée inoubliable, entre musique, bonne humeur et convivialité ! .
Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro Concert Fest Noz Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon