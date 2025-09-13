Apéro Concert Fest Noz Terrain du Motten Sainte-Anne-d’Auray

samedi 13 septembre 2025.

Apéro Concert Fest Noz

Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Soirée festive à Sainte-Anne pour prolonger l’été !

Organisée par le comité des fêtes et des associations !

Au programme

18h Apéro-concert pour bien démarrer la soirée !

19h Moules-frites un régal pour les papilles ! Sur inscription avant le 6 septembre

21h Fest-noz endiablé avec le groupe Damad !

Venez nombreux pour une soirée inoubliable, entre musique, bonne humeur et convivialité ! .

Terrain du Motten Allée des Pins Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne

