Apéro concert & feu d’artifice d’halloween Place de la Paix Beauvoir
samedi 31 octobre 2026 · Place de la Paix · Beauvoir
Informations pratiques
Beauvoir
Apéro concert & feu d’artifice d’halloween
Place de la Paix Place de l’église Beauvoir Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 19:00:00
fin : 2026-10-31 23:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Soirée Halloween avec concert de White Straw, buvette, food trucks, et grand feu d’artifice vers 19h. Les déguisements sont les bienvenus. .
Place de la Paix Place de l’église Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marche.gourmand.beauvoir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro concert & feu d’artifice d’halloween
L’événement Apéro concert & feu d’artifice d’halloween Beauvoir a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Beauvoir (Yonne)
- Balade grand air Le Bas Pays Beauvoir 17 septembre 2026
- Visite guidée du barrage, Barrage du Mont-Saint-Michel, Beauvoir 19 septembre 2026
- Marée électronique Open air Beauvoir 19 septembre 2026
- La tête dans les étoiles Le Bas Pays Beauvoir 19 septembre 2026
- Outils et jeux de nos campagnes, Eglise de Beauvoir, Beauvoir 20 septembre 2026