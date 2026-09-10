Apéro concert & feu d’artifice d’halloween Place de la Paix Beauvoir

samedi 31 octobre 2026 · Place de la Paix · Beauvoir

Informations pratiques

Beauvoir

Apéro concert & feu d’artifice d’halloween

Place de la Paix Place de l’église Beauvoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Soirée Halloween avec concert de White Straw, buvette, food trucks, et grand feu d’artifice vers 19h. Les déguisements sont les bienvenus. .

Place de la Paix Place de l’église Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marche.gourmand.beauvoir@gmail.com

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English : Apéro concert & feu d’artifice d’halloween

L’événement Apéro concert & feu d’artifice d’halloween Beauvoir a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)