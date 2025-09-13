Apéro-concert Gavray-sur-Sienne
Apéro-concert Gavray-sur-Sienne samedi 13 septembre 2025.
Apéro-concert
Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Apéro-concert sur la place de la salle des fêtes au Mesnil-Rogues. .
Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie cdf.mesnilrogues@gmail.com
English : Apéro-concert
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Apéro-concert Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-09-03 par Coutances Tourisme