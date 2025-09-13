Apéro-concert Gavray-sur-Sienne

Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Début : 2025-09-13 19:00:00
2025-09-13

Apéro-concert sur la place de la salle des fêtes au Mesnil-Rogues.   .

Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie   cdf.mesnilrogues@gmail.com

