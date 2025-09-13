Apéro-concert Gavray-sur-Sienne

Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2025-09-13 19:00:00

Apéro-concert sur la place de la salle des fêtes au Mesnil-Rogues. .

Le Mesnil-rogues Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie cdf.mesnilrogues@gmail.com

