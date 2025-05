Apéro-Concert – Genouillé, 10 mai 2025 19:00, Genouillé.

Charente-Maritime

Apéro-Concert Place de l’église Genouillé Charente-Maritime

Début : 2025-05-10 19:00:00

fin : 2025-05-10 23:30:00

2025-05-10

Venez danser, chanter , manger et s’amuser lors de cette soirée animée par Ladystef.

Présence de Food truck.

Ouvert à tous.

Place de l’église

Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesgenouille17@gmail.com

English :

Come and dance, sing, eat and have fun at this party hosted by Ladystef.

Food truck present.

Open to all.

German :

Tanzen, singen, essen und amüsieren Sie sich an diesem Abend, der von Ladystef moderiert wird.

Es gibt einen Foodtruck.

Offen für alle.

Italiano :

Venite a ballare, cantare, mangiare e divertirvi a questa festa organizzata da Ladystef.

Presente un food truck.

Aperto a tutti.

Espanol :

Ven a bailar, cantar, comer y divertirte en esta fiesta organizada por Ladystef.

Habrá un camión de comida.

Abierto a todos.

L’événement Apéro-Concert Genouillé a été mis à jour le 2025-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin