AGENDA · Gouville-sur-Mer
Apéro-concert Théâtre de Verdure Gouville-sur-Mer
jeudi 27 août 2026 · Théâtre de Verdure · Gouville-sur-Mer
Informations pratiques
Gouville-sur-Mer
Apéro-concert
Théâtre de Verdure 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Apéro-concert. Rendez-vous à partir de 18h au théâtre de verdure à Gouville-sur-Mer (repli salle des fêtes). .
Théâtre de Verdure 6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 82 59
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English : Apéro-concert
L’événement Apéro-concert Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par Coutances Tourisme
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