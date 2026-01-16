Apéro concert Haimps
Apéro concert Haimps samedi 7 février 2026.
Apéro concert
Salle municipale Haimps Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Apéro concert avec le groupe Pist’Alu
Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 90 87
Aperitif concert with the band Pist’Alu
