Apéro concert Haimps samedi 7 février 2026.

Salle municipale Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07

Apéro concert avec le groupe Pist’Alu
Salle municipale Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 74 90 87 

English :

Aperitif concert with the band Pist’Alu

L’événement Apéro concert Haimps a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme